Maltratta e minaccia la moglie per due anni, a Monza

Ad un uomo è stato interdetto l’avvicinamento alla moglie e alla casa familiare a Bernareggio in provincia di Monza per maltrattamenti, segregazione e minacce di morte nei confronti della donna, che era costretta a rimanere in casa e ad uscire solo per lavorare. Il tormento è durato quasi due anni, durante il quale la donna è stata “punita” dal marito per aver perso il bambino di cui era incinta in seguito ad un presunto aborto spontaneo. "È colpa tua, ora esci di casa solo per andare a lavorare", le avrebbe intimato l'uomo costringendola a subire botte e minacce di morte, anche nei confronti dei suoi familiari.