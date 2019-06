Maltrattamenti sugli anziani, arrestate altre due persone

Arrestati il gestore di una struttura ospitante e una badante romena a Ravenna, per maltrattamenti ai danni di anziani della casa famiglia “Villa Cesarea”. I due infatti non avrebbero impedito il comportamento di un'altra badante romena, già arrestata la scorsa settimana. L'episodio più grave, risalente al 16 maggio, ha riguardato le due impiegate che dopo averlo trascinato in bagno, aveva imbrattato sul volto un 94enne con le sue stesse feci.