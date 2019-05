Maltrattamenti sugli anziani, indagata una coppia di Bologna

Il Tribunale di Bologna ha disposto il giudizio immediato per il titolare di una casa famiglia di San Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna, dove assieme alla moglie e due due collaboratrici sono finiti dentro un’indagine per maltrattamenti su alcuni anziani ospiti della struttura. Aggiunta anche l’accusa di violenza sessuale su una anziana per il titolare. Le due collaboratrici invece sono state notificate dell’avviso di fine indagine solitamente precedente la richiesta di rinvio a giudizio.