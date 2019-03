Maltrattamenti negli asili, arrestata una maestra nel Pavese

Una maestra di asilo nido di Varzi in provincia di Pavia, è stata arrestata dalla Guardia di finanza con l’accusa di maltrattamenti nei confronti di bambini di età compresa tra 1 e 3 anni, avvenuti all’interno della struttura. Altre due collaboratrici sono state inoltre denunciate per abuso di mezzi di correzione, tra cui spinte, schiaffi e strattonanti. Gli episodi sono infatti stati registrati dall’impianto di video sorveglianza. In una nota del comando della Gdf, si legge: "Tutto è iniziato quando, nel comune di Varzi, sono iniziate a circolare voci sempre più insistenti su presunte condotte anomale poste in essere dalla titolare di un asilo nido. Le indagini hanno, nel giro di pochi mesi confermato quelle voci e i censurabili comportamenti tenuti dalla maestra dell'asilo nido di Varzi. Determinanti sono stati i filmati girati all'interno dell'asilo che documentano le ripetute violenze, di natura fisica e psicologica, inflitte ai bambini di età compresa fra 1 e 3 anni".