Maltrattamenti in casa, figlia minorenne denuncia il padre

Arrestato dai carabinieri un 47enne di Fiorenzuola d’Arda con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. A sporgere denuncia è stata proprio una delle sue figlie minorenni, che ha chiamato il 112 in seguito all’ennesima aggressione subita dalla madre. L’uomo, pregiudicato, era solito picchiare e insultare quasi quotidianamente la moglie, che non ha mai raccontato nulla per proteggere le figlie. Emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dell’uomo.