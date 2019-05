Maltrattamento di animali, denunciata 41enne milanese

Previsto per il 14 maggio al Tribunale di Lecco il processo contro la 41enne milanese accusata di aver ucciso due gatti e del maltrattamento di altri tre esemplari. L’accusa è del reato di uccisione di animali e di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità: dopo essere stata denunciata da Enpa infatti, alla donna era stato proibito il possesso di altri animali, provvedimento che però non è stato rispettato. Sarà quindi l’Enpa stesso a costituirsi parte civile a causa dei due assassini, uno avvenuto per percosse e l’altro per aver tenuto forzatamente un felino dentro al freezer fino alla morte.