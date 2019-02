Maltrattamento di animali, multa per un 35enne di Sassuolo

Condannato dal tribunale di Modena per maltrattamento di animali, un 25enne di Sassuolo, che dovrà risarcire per una somma di 30.000 euro, a causa dei comportamenti tenuti contro quattro pitbull di sua proprietà. I fatti, accaduti due anni fa, non sono i primi episodi di questo tipo di crimine per il ragazzo. I cani in questione infatti risultavano malnutriti e con numerose ferite.