Maltrattata e isolata per anni, una donna denuncia il proprio compagno

Arrestato un 39enne di origini marocchine in provincia di Venezia, su ordinanza di aggravamento della misura cautelare per i reati di minacce e violenze contro la ex compagna. L’uomo è accusato di comportamenti vessatori e violenti contro la donna, un’Italia di Mirano nel Veneziano, dalla quale ha avuto anche un figlio. La donna inoltre è stata costretta per anni ad un vero e proprio isolamento sociale, non potendo ne vedere ne sentire i parenti o gli amici, ma dopo l’ennesimo episodio di violenza ha chiesto aiuto ai Carabinieri che hanno arrestato il compagno.