Manifestante contro Salvini viene insultata dai commenti sui social

Giulia Viola Pacilli, la 23enne manifestante durante “People, prima le persone”, è stata insultata pesantemente dopo la pubblicazione di un post sulla pagina Facebook di Matteo Salvini dove viene preso in esame l’episodio che vede protagonista la donna. "Ho letto alcuni commenti, non tutti, preferisco preservarmi, ma devo anche dire che sto ricevendo tanto sostegno, mi sento rincuorata e sostenuta. Dire che sono preoccupata sarebbe una menzogna, questi messaggi mi mettono solo una gran tristezza perché riversare tutto questo odio contro una persona che non si conosce, per di più giovane, è solo triste. E' grave, però, che queste persone siano istigate da un Ministro, è come se sentissero di avere una sorta di impunità perché si sentono autorizzati da un Ministro a scrivere senza filtri qualsiasi cosa, firmandosi addirittura con nome e cognome”, racconta Giulia. Sabato scorso a Milano, la ragazza è infatti salita su un carro esponendo un cartello con la scritta: “Meglio buonista e puttana che fascista e salviniana”.