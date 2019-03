Manifestazione davanti ad una bioraffineria a Marghera

Inscenata una manifestazione dei Centri sociali del nord est contro le politiche dell’Eni, presso una bioraffineria di Marghera. I manifestanti hanno infatti bloccato l’accesso allo stabile per quasi quattro ore: vestiti in tuta bianca, il gruppo di protesta ha chiuso l’entrata esponendo striscioni, accusando inoltre azienda di svolgere pratiche dannose per l’ambiente. Sono poi arrivati gli agenti in tenuta antisommossa, per aprire un varco al presidio per permettere ad una fila di tir incollati all’ingresso. Eni ha poi espresso il proprio dispiacere per gli atti "compiuti in nome di una battaglia contro l'economia del petrolio proprio presso la prima raffineria al mondo ad essere stata convertita da raffineria tradizionale a raffineria verde".