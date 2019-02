Manuel Bortuzzo trasferito in una clinica per la riabilitazione

Manuel Bortuzzo, il 19enne ferito da un colpo d’arma da fuoco alla colonna vertebrale alcune settimane fa nella periferia di Roma, ha pubblicato un video sui social dopo aver lasciato il San Camillo per essere trasferito alla clinica Santa Lucia al fine di iniziare la neuro riabilitazione. "Darò tutto quello che ho per tornare il prima possibile, perché qui ci voglio rimanere poco”, sono le parole del ragazzo che nonostante il tragico incidente, non perde la voglia di lottare. "Adesso inizia l'allenamento", conclude.