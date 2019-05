Mare Jonio sbarca a Lampedusa

Mare Jonio attraccherà a Lampedusa per permettere ai 30 migranti soccorsi ieri al largo della Libia di sbarcare, secondo un tweet di Mediterranea Saving Human che ha postato un video della nave in movimento. "Partita in questo momento Mare Jonio per fare ingresso al porto di Lampedusa per completare operazioni di salvataggio con lo sbarco dei naufraghi nel porto sicuro, come prevede la legge".

L’episodio ha subito attirato l’attenzione del ministro Matteo Salvini, che ha commentato: "C'è una nave della Marina militare che in acque libiche ha raccolto 40 immigrati, io porti non ne do. Perché in acque libiche? Peraltro pattugliate dalla guardia costiera libica che ieri in pieno ramadan ha soccorso salvato e portato indietro più di 200 immigrati. O si lavora tutti nella stessa direzione o non può esserci un ministro dell'Interno che chiude i poti e qualcun altro che raccoglie i migranti. E' vero che bisogna chiarire alcune vicende all'interno del governo".