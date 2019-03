Mare Jonio, sequestrata la nave dalla Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza ha notificato al comandante della nave a largo della Sicilia il sequestro probatorio della nave Mare Jonio, nel corso dell’indagine per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in merito allo sbarco dei 49 immigrati. I migranti sono scesi dalla Mare Jonio accolti dagli applausi, e sono stati fatti salire sui mezzi delle forze dell'ordine, mentre nelle prossime ore l'equipaggio dovrebbe essere ascoltato dalla polizia giudiziaria nell'ambito dell'inchiesta, a carico di ignoti, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.