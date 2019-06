Maresciallo accusato di violenze sessuali a Torino

La Procura di Torino ha notificato l'avviso di fine indagini a un maresciallo della Taurinense per il reato di violenza sessuale ipotizzato nei suoi confronti. Secondo l’accusa, avrebbe molestato tre soldatesse durante alcune esercitazioni di sci, mentre nell'ambito della stessa inchiesta un tenente colonnello è indagato per favoreggiamento e un capitano per omessa denuncia. Gli episodi si sarebbero verificati tra il gennaio 2017 e lo stesso mese del 2018. ”Laddove le accuse fossero confermate, si tratta di comportamenti indegni, inaccettabili e immorali. Tolleranza zero”, sostiene l'Esercito.