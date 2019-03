Mascherati da soldati, vengono denunciati a causa delle armi realmente pericolose

Mascherati da antichi soldati prussiani per il Carnevale di Venezia, hanno ricevuto una denuncia per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere: i travestimenti infatti erano così realistici da comprendere strumentazione da guerra. A pagarne, quattro cittadini tedeschi denunciai da una pattuglia della polizia in servizio a piazza San Marco, attirati dai costumi dei turisti. Dopo essere stati scortati in questura, ad uno di loro è stato trovato anche un coltello di 10 centimetri.