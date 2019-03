Mattarella all’università Iulm di Milano per l’inaugurazione dell’anno accademico

Sergio Mattarella è giunto all’università Iulm di Milano per la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2018/2019, a cui parteciperanno anche il sindaco Giuseppe Sala e e il governatore della Lombardia Attilio Fontana, oltre al prefetto della città, Renato Saccone. In seguito alla cerimonia, il presidente della Repubblica si recherà alla Triennale per il tagli del nastro della XXII esposizione internazionale intitolata “Broken Nature: Design Takes on Human Survival”.