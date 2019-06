Maxi arresto per due bande di albanesi a Modena

La Polizia di Stato di Modena ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due bande di albanesi, con l’accusa di gestire attività illecite legate a droga e prostituzione per un giro d’affari di oltre 180.000 euro con una ventina di donne dell'est Europa come vittime. Lo scontro tra le due bande aveva inoltre portato il 5 aprile 2018 a una sparatoria in via Emilia Est. Impegnati oltre 30 investigatori della squadra mobile e altri venti poliziotti della Questura.