Maxi incidente in autostrada a Verona, trovati i primi due indagati

Sono stati trovati i primi due indagati per il disastro avvenuto la settimana scorsa sull’Autostrada del Brennero, consistente in una serie di tamponamenti tra i banchi di nebbia tra Nogarole Rocca e Verona nord, nel quale si sono registrati un morto e 41 feriti. Il numero di indagati però sembra destinato ad aumentare: il numero dei sinistri avvenuti in quella circostanza infatti arriva a a 22 casi totali, con 35 feriti ancora ricoverati, tra i quali un camionista che ha subito l’amputazione di una gamba.