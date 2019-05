Maxi incidente a Varese, un morto e tre feriti

Un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale a Casorate Sempione in provincia di Varese ha coinvolto diverse vittime, una delle quali è morta mentre le altre tre sono rimaste gravemente ferite. Il sinistro ha infatti compromesso in totale quattro automobili le quali si sono schiantate tra loro. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre le persone rimaste intrappolate nelle vetture, accartocciatesi nello scontro.