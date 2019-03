Maxi operazione anti frode a Verona, arrestate 10 persone

Un’operazione dei Carabinieri del comando provinciale di Verona tra Veneto e Lombardia ha portato all’arresto di 10 persone e allo svolgimento di 17 perquisizioni per riciclaggio, tra società cooperative. Impiegati nell’indagine ben 100 militari dell’Arma per sgominare un giro d’affari di 75 milioni di euro. Gli indagati avrebbero infatti approfittato di società cartiere per evadere le tasse e rendere i loro servizi più competitivi, arrivando alla supremazia del mercato.