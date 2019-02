Maxi rissa di minorenni nel modenese

Sventato nel modenese una sorta di “fight club” istituito da circa 50 ragazzini datisi appuntamento attraverso i social nei pressi della stazione delle corriere di Concordia sulla Secchia per fare parte di una rissa che voleva coinvolgere tutti i presenti. A bloccare la situazione i carabinieri di Carpi, in seguito alla chiamata al 112 di una donna rimasta anonima. Identificati sul luogo circa 45 minorenni di un istituto superiore della zona, per motivi ancora misteriosi.