Maxi truffa da parte della ‘ndrangheta a Reggio Emilia

Maxi truffa ai danni dello Stato operata dalla ‘ndrangheta, scoperta dalla Dia di Bologna nell'ambito di un'attività nata in grembo al processo Aemilia: la Dia ha infatti eseguito perquisizioni e sequestri di beni mobili e immobili per un valore complessivo di 2 milioni e 300 mila euro a Reggio Emilia ma anche in regioni come Lombardia, Lazio, Campania e Calabria. La truffa è stata orchestrata con una sentenza falsificata che attestava un inesistente diritto di risarcimento, che ha indotto il dicastero ad accreditare a luglio 2010 una somma di oltre due milioni di euro a una società, la quale è stata attribuita ad una famiglia di imprenditori edili originari della Calabria considerati contigui al sodalizio 'ndranghetistico emiliano.