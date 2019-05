Medico abusa di una paziente minorenne, a Savona

Un medico di 63 anni è stato accusato e arrestato per violenze sessuali avvenute su una minorenne durante una visita, nel quale la ragazza è stata costretta a subire atti sessuali durante un controllo medico. E’ successo a Savona, caso sul quale sta indagando la Squadra Mobile, la quale ha arrestato l’uomo in esecuzione di di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal tribunale di Savona. Al 63enne è contestata l'aggravante di abuso di autorità.