Meis, tolti 25 milioni di euro per la realizzazione

Arriva la decisione da parte del Segretariato regionale del Ministero per i Beni culturali di non voler impegnare "i 25 milioni circa di euro che erano già stati stanziati per l'ultimo lotto previsto per il completamento del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah". A comunicarlo, il sindaco di Ferrara Tiziano Tagliani, e l'assessore alla cultura dell'Emilia-Romagna Massimo Mezzetti. Viene inoltre precisato che il Meis "è un museo nazionale, voluto in un luogo decentrato rispetto alla Capitale e per il quale erano state date specifiche indicazioni organizzative e architettoniche, per renderlo competitivo a livello internazionale".