Meningite a Bologna, ricoverato un bambino di 6 anni

Un bimbo di 6 mesi è stato colpito da meningite di tipo B ed è stato ricoverato al Policlinico Sant'Orsola di Bologna per sette giorni nel reparto di Rianimazione pediatrica, per poi essere trasferito in Pediatria d'urgenza. Il giovane non era ancora vaccinato per quel tipo di meningite sebbene i genitori avessero già programmato di sottoporlo alla profilassi. Attualmente le condizioni del piccolo sono in miglioramento ma il fratello maggiore, i genitori e le persone entrate in contatto con lui sono state poste a misure cautelari di profilassi secondo quanto disposto dal Dipartimento di sanità Pubblica dell'Ausl.