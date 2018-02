Meteo, persiste la condizione di gelo

C'è il sole su gran parte della regione, ma le temperature sono sotto lo zero.

La società Autostrade segnala neve o nevischio sul tratto romagnolo dell'A14, mentre alla stazione centrale del capoluogo emiliano i tabelloni indicano ritardi fino a un'ora, in arrivo o partenza, per alcuni treni Alta velocità. Nessuna criticità particolare all'aeroporto 'Guglielmo Marconi'.

Numerosi i disagi per gli automobilisti, per tratti ghiacciati segnalati su varie arterie dell'Emilia-Romagna: spazzaneve e spargisale in azione anche nella notte, ma non sono mancati i mezzi intraversati sulle strade, a complicare la già difficile viabilità. Preoccupazione in Valmarecchia, nel Riminese, dove gli abitanti temono il bis dello storico 'nevone' di sei anni fa.

Molte scuole, in regione, sono rimaste chiuse anche oggi a scopo precauzionale.