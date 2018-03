Lunedì di neve sulla Lombardia

Una vigilia di primavera decisamente... fuori stagione. E' arrivata infatti anche sulla Lombardia una nuova ondata di freddo, con una coda dell'inverno che porterà neve a bassa quota con venti dalla Russia. E' la previsione del meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, che annuncia come l'inverno non mollerà la presa. Dopo aver colpito mezza Europa, il freddo arriverà anche sul nostro Paese con un accentuato calo delle temperature. "Per ogg si prevedono deboli nevicate in collina al Nord ma a tratti misti a pioggia possibili anche in pianura sul Nordest, in particolare Emilia, Lombardia orientale, Veneto e coste friulane. Fiocchi dunque non esclusi ancora a Bologna ma anche sulla costa veneziana settentrionale. Da martedì a giovedì il maltempo si concentrerà poi al Centrosud liberando il Nord Italia, con neve in collina inizialmente al Centro, ma a tratti in pianura sulle zone interne marchigiane, e poi anche al Sud", come riportato dall'agenzia Ansa.