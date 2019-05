Meteo, condizioni anomale in Veneto

Secondo i dati delle centraline meteo, si tratta del mese di maggio più freddo degli ultimi 27 anni in Veneto, secondo le rilevazioni dell'Arpav, spodestando il precedente record del maggio 2004. Anche le minime e le massime segnano diversi record, sia in montagna che nel resto della regione. Inoltre, ad aggiungersi alle anomalie, c’è anche la piovosità in aumento registrata, più che doppia rispetto alla media.