Metropolitana di Milano frena bruscamente, diversi i contusi

Dopo una brusca frenata effettuata da un convoglio della metropolitana di Milano, sono stati registrati un ferito e una serie di contusi, nei pressi della stazione di M1/M2 di Loreto, dove il treno ha effettuato una fermata per permettere l’arrivo dei soccorsi. Non si hanno notizie di feriti gravi, ma il numero dei contusi non è ancora stato ufficializzato. Uno dei pazienti invece è stato inviato in codice rosso al pronto soccorso di Niguarda, mentre la circolazione è stata interrotta tra Cimiano e Caiazzo.