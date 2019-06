Miazzi si astiene dal processo Banca Popolare di Vicenza

Il presidente del tribunale di Vicenza ha accolto l'istanza di astensione di Lorenzo Miazzi, il magistrato del collegio giudicante del processo Banca Popolare di Vicenza. Inoltre, il presidente ha anche nominato a subentrare la dottoressa Camilla Amedoro al suo posto per affiancare i giudici già presenti. Secondo un documento depositato, risulta che uno degli avvocati dello studio associato della sorella del magistrato è impegnato a difendere un imputato per reato in una causa con parte la Banca Popolare di Vicenza stessa.