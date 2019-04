Miglioramento del settore immobiliare secondo l’Istat

"Nel quarto trimestre 2018 l'indice destagionalizzato delle compravendite registra un'accelerazione della crescita del mercato immobiliare che, a livello nazionale, raggiunge i valori medi del 2010, trainato dalle transazioni rilevate nel Nord del Paese". Sono i dati comunicati dall'Istat, il quale spiega che la crescita trimestrale a fine 2018 ha totalizzato un +4,7% rispetto all'anno precedente con un aumento del 3,6% per i mutui. Sono risultati che mettono in evidenza un miglioramento rispetto al 2017, sia per gli scambi che i finanziamenti. Anche le convenzioni notarili per mutui, finanziamenti e altre obbligazioni con costituzione di ipoteca immobiliare hanno beneficiato del trend, con un’aumento del 2,2% sul trimestre precedente e dell'8,4% su base annua.