Migranti della Diciotti richiedono risarcimento

Presentato al tribunale civile di Roma da parte di alcuni migranti della nave Diciotti, una denuncia per richiedere il risarcimento dal governo italiano per essere stati costretti a rimanere a bloccati per giorni davanti ai porti senza possibilità di sbarco. Il minore di questi risarcimenti, che sarebbero in totale 41, sarebbe di un un valore tra i 42.000 e i 71.000 euro.