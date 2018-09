Migranti, proposta soluzione per il rimpatrio-lampo

Sbarcati 184 migranti a Lampedusa utilizzando piccole imbarcazioni. Il ministero dell'Interno sta lavorando a soluzioni nuove per gestire questi arrivi, tra cui quella di un rimpatrio lampo dei migranti tunisini attraverso voli charter, motivo per cui si studia come velocizzare le pratiche di identificazione.

Seehofer intanto dà per chiuso l'accordo con l'Italia, "mancano solo le firme”, ma il leader della Lega ha puntualizzato: "non c'è alcuna firma da parte mia e non c'è alcun accordo sui numeri". Si discuterà invece oggi, ma Salvini non intende accettare alcuna intesa "che possa portare in Italia anche un solo immigrato in più".

Mentre continuano i botta e risposta con l'Europa, Salvini è pronto a portare in Consiglio dei ministri una serie di misure che attireranno altre polemiche, tra cui un provvedimento mira ad allungare la lista dei reati che, se commessi, porteranno alla revoca dell'asilo: dalla violenza sessuale al traffico di droga, dal furto all'aggressione a pubblico ufficiale.