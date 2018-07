"Fai il duro perché sei il figlio di Bettarini". Sembra siano queste le parole dette al figlio dell'ex calciatore e di Simona Ventura in occasione della sua aggressione

E' accaduto tutto in pochi minuti durante i quali Niccolò Bettarini interviene per difendere l’amico circondato e viene colpito da 11 coltellate, per fortuna in maniera non grave. È la ricostruzione della notte dell’Old Fashion di Milano, nell’ipotesi investigativa degli agenti di Volanti e Squadra mobile coordinati dal pm Elio Ramondini. Vanno in carcere con l'accusa di tentato omocidio quattro persone: il 29enne Davide Caddeo, colui che è sospettato di aver materialmente inferto le coltellate e che da poco aveva smesso di essere un sorvegliato speciale (precedenti per lesioni e rissa); il 24enne Alessandro Ferzoco, ultrà della curva dell’Inter e dell’Hockey Milano, ritenuto vicino all’ambiente skinhead di Lealtà Azione (il movimento si dissocia in una nota) e sottoposto a Daspo un anno fa per un raid violento contro alcuni tifosi giallorossi prima del match di campionato con la Roma a San Siro; i due albanesi di 23 e 29 anni Albano Jakei e Andi Arapi. Fermati, ribadisce il pm nel provvedimento restrittivo, perché c’è pericolo di fuga, reiterazione del reato e inquinamento delle prove. Cos’è successo nella notte tra sabato e domenica? Stando a quanto risulta, attorno alle 4.30 avviene il primo contatto: l’amico di Bettarini incontra all’Old Fashion un gruppo di giovani e viene schiaffeggiato; probabilmente il radi è legato a uno screzio di qualche tempo prima per un tavolo in discoteca. Interviene un vigilante del locale, ma, secondo quanto accertato, si limita a parlare in albanese con uno dei due connazionali; nessuna segnalazione al 112, la chiamata arriverà soltanto dopo. E cioè alle 5, quando i protagonisti si sono spostati in strada. Il ragazzo picchiato in discoteca si ritrova davanti i quattro: uno di loro impugna un grosso coltello. Passano pochi secondi, ed ecco spuntare Niccolò, che interviene per difendere l’amico in difficoltà. A quel punto, pare riferiscano alcuni testimoni, uno degli aggressori lo riconosce e lo punta: «Sei il figlio di Bettarini, fai il duro...», la provocazione in sintesi. Ad un certo punto il 19enne viene colpito per undici volte, in diverse parti del corpo. Ieri mattina l’intervento di ricostruzione del nervo del braccio lesionato: operazione riuscita. Il ragazzi ora sta molto meglio.