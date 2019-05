Milano, arrestati tre spacciatori grazie ai controlli del territorio

Un gruppo di presunti spacciatori è stato arrestato a Milano in due diverse operazioni da parte delle Volanti della questura. La prima operazione di controllo è avvenuta in via Giovanni da Cermenate dove è stato arrestato un marocchino di 25 anni irregolare, trovato con 130 grammi di hashish e 220 euro probabilmente furto dell’attività illegale. La seconda operazione è avvenuta qualche ora dopo in via Carlo Maratta dove un italiano e un marocchino sono stati fermati con un chilo di hashish nascosto nel baule dello scooter su cui viaggiavano.