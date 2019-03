Milano, brusca frenata per un treno: una ferita

Ulteriore episodio di brusca frenata per un treno di Milano, sequestrato in seguito ad un incidente nel quale una donna è rimasta lievemente ferita nei pressi della stazione Gambara. Le operazioni di sequestro sono state coordinate dal Pm Maura Ripamonti: si tratta del secondo episodio analogo nel giro di un mese, per un totale di 14 persone ferite durante gli arresti improvvisi del convoglio.