Milano, due omicidi in poche ore

Nel Milanese, due uomini sono stati uccisi nel giro di 10 ore, con colpi d’arma da fuoco. Il primo caso è avvenuto un cantiere a Basiglio, dove la vittima è stata colpita alla testa, mentre il secondo ha avuto luogo in una strada a Rozzano. Attualmente i delitti non sarebbero collegati ma entrambi avrebbero la parvenza di un’esecuzione. Non si esclude ancora nessuna pista.