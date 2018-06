Milano, la polizia sgombera 12 appartamenti occupati

A Milano la polizia è impegnata in una operazione delicata. Gli agenti stanno procedendo alla liberazione di appartamenti occupati abusivamente in via Palmanova, alla periferia nord-est della città.

Il servizio è stato predisposto dal questore di Milano Marcello Cardona, in quanto Autorità tecnica di Pubblica Sicurezza, per tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica ed è coordinato dal dirigente del Commissariato Monforte-Vittoria con l'impiego dei nuclei di Forza Pubblica, posti nelle vie vicine per via del numero di persone coinvolte.

I 12 appartamenti in questione sono disclocati su quattro stabili, gestiti da Metropolitane Milanesi.