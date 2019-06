Milano: segregata in casa dal fidanzato, scappa dalla finestra

Una 26enne italiana, vittima delle sevizie del suo fidanzato, è rimasta segregata per quattro giorni in casa e si è buttata dalla finestra per “salvarsi” approfittando di una di distrazione del suo sequestratore: dopo essere stata costretta ad immergersi in una vasca di acqua ghiacciata, la donna è scappata nuda dalla finestra del secondo piano, perdendo però l’equilibrio e schiantandosi al suolo procurandosi diverse fratture. L’uomo invece è stato portato in un centro psicosociale di Milano per un percorso terapeutico.