Milano, sequestrati beni ad un pusher per oltre un milione di euro

Sequestrati dalla polizia di Stato beni mobili e immobili per oltre un milione di euro, ad uno spacciatore di stupefacenti attivo a Milano, ritenuto il pusher di via Padova, zona nota per la criminalità diffusa. Eseguito un decreto di sequestro a carico dell’uomo, un italiano 45 anni pregiudicato per sostanze stupefacenti, dal vasto patrimonio proveniente da traffici illeciti, tra cui case, autoveicoli e liquidità.