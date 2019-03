Milano, studenti nelle strade per il “Global Strike for Future”

Studenti a Largo Cairoli a Milano danno il via alla mobilitazione “Global Strike for Future” con migliaia di giovani marcianti nelle strade: "Siamo in 100mila. Continuiamo ad aumentare minuto dopo minuto, siamo la più grande piazza studentesca che Milano ricorda. Governi agite, il tempo sta scadendo. Oggi siamo scesi in 182 piazze in Italia per chiedere una sola cosa: di avere un futuro”. Diversi i cartelloni pieni di slogan: "Ci siamo rotti i polmoni”, "perché studiare per un futuro quando non ci sarà un futuro”, e "Scendiamo in piazza, manifestiamo, oggi a scuola non ci andiamo”.