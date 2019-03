Militare volontario italiano ucciso in Siria

Pubblicate dall’Isis le fotografie dei documenti di Lorenzo Orsetti, un italiano originario di Firenze ucciso durante una battaglia a Baghuz in Siria, secondo quanto rivendicato dagli estremisti. Sono state inoltre diffuse le foto del cadavere dell’uomo, che mostrano il viso e una parte del busto della vittima. Orsetti combatteva nelle milizie curde Ypg contro i johadisti dello stato islamico ed era partito da oltre un anno e mezzo, per aiutare un popolo oppresso, come spiega la madre Annalisa.