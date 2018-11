Minaccia il fidanzato della figlia, a Rimini

Avrebbe minacciato il fidanzato della figlia 15enne poiché contrario alla loro relazione, a causa delle origini italiane e non musulmane del ragazzo di lei. L’episodio si sarebbe svolto nella provincia di Rimini, dove abiterebbe l’uomo. Quest’ultimo infatti non avrebbe esitato a intimidire il giovane, con parole come: "se ti rivedo un'altra volta con lei ti ammazzo, non me me frega niente di andare in galera”, dopo aver minacciato anche la ragazza di tagliare la gola del ragazzo se la storia fosse andata avanti. Il 14enne però avrebbe raccontato tutto ai genitori e ai Carabinieri, che al termine delle indagini avrebbero disposto tramite il Tribunale di Rimini il divieto per l’uomo di avvicinarsi al ragazzo, pena l’arresto.