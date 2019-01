Minaccia di morte la moglie con un’ascia, a Forlì

Al culmine di una lite con la moglie, impugna un'ascia in preda alla rabbia e minaccia di ucciderla. Esaurita la furia dell’uomo, un pensionato forlivese di 63 anni, la moglie ha però chiamato i Carabinieri che oltre all'ascia hanno sequestrato anche un fucile da caccia detenuto in modo irregolare. Scattata la denuncia per minaccia aggravata e detenzione abusiva di armi.