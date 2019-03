Minaccia e picchia per anni la compagna e il figlio, nel Reggiano

Dopo aver minacciato per anni la compagna con episodi di violenza davanti al figlio minore, un 42enne residente nel Reggiano è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia, dai carabinieri di Cadelbosco Sopra. La procura ha inoltre richiesto l’applicazione delle misure cautelari di divieto di avvicinamento a più di 500 metri dalla donna e dal figlio. Gli episodi di violenza sono partiti nel 2008, con primi casi di vessazioni e umiliazioni. Dopo la separazione nel 2015 però, le violenze si sono fatte più pesanti, con molestie e appostamenti sotto casa o sul luogo di lavoro.