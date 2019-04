Minaccia e ricatta un minorenne, nei guai un magrebino

Un ragazzo magrebino di 20 anni è stato arrestato a Piacenza con l’accusa di estorsione continuata in concorso, nei confronti di un minorenne che è stato bersaglio di una messinscena, nel quale il magrebino sosteneva di aver corrotto un poliziotto con 6.000 euro per evitare che il militare arrestasse per droga la vittima del raggiro. In seguito, il 20enne ha voluto essere risarcito della cifra minacciandolo di sparargli nel caso non avesse trovato il denaro. Il ragazzo ha quindi pagato i primi 500 euro per poi rivolgersi al padre che ha sporto denuncia ai carabinieri. Alla fine delle indagini, è stata emessa nei confronti del magrebino un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari.