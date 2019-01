Il ministro dell’interno accusa la Francia di sottrarre ricchezza all’Africa

Salvini torna sull’argomento scafisti in un’intervista a Mattino 5, dichiarando che secondo lui i migranti "si salvano, come ha fatto la guardia costiera libica, e si riportano indietro così la gente smetterà di pagare gli scafisti per un viaggio che non ha futuro, perché finisce o con la morte o con un'esistenza per le strade italiane". Avrebbe inoltre ribadito la sua intenzione di non permettere ai barconi con i migranti e alle Ong di accedere ai porti italiani. "Più persone partono più persone muoiono. Chi vuole bene all'Africa fa di tutto perché non partano. Il problema dei migranti ha tante cause, c’è chi in Africa sottrae ricchezza a quei popoli e a quel continente e la Francia è tra questi, che ha interessi opposti a quelli italiani. Non ha alcun interesse a stabilizzare la situazione, dunque ha poco da arrabbiarsi perché ha respinto migliaia di migranti, comprese donne e bambini, alla frontiera. Lezioni di umanità e generosità da Macron non ne prendo".