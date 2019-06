Ministro dei Trasporti a lavoro su un progetto per le navi da crociera a Venezia

"Nelle varie interlocuzioni che abbiamo avuto abbiamo ovviamente parlato con i colossi crocieristici e con loro stiamo costruendo un'idea definitiva per un progetto che non abbia impatti ambientali, che non tocchi l'occupazione e mantenga elevato il livello turistico: perché, e questo mi pare scontato, Venezia deve tornare, dal momento che non lo è più, un centro mondiale della crocieristica". Sono le parole del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, riguardo al tema delle grandi navi, per cui è stata svolta nei giorni scorsi una riunione specifica del caso, anche riguardo all’incidente avvenuto nelle scorse settimane nel quale una nave da crociera ha tamponato un’altra imbarcazione in fase di attracco.