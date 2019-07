Minore segregato in una casa dalla famiglia, in Costa Smeralda

Una coppia residente in una località turistica di Arzachena, in Costa Smeralda, è stata arrestata dai carabinieri di Sassari con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e in particolare sul figlio di 12 anni. Il bambino infatti sarebbe stato segregato nella villetta di famiglia, mentre adesso si trova in una comunità protetta. I genitori invece sono stati arrestati sabato notte e per oggi è prevista l'udienza di convalida.