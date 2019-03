Minorenni in discoteca, chiuso il “Madama Butterfly” di Ferrara

Troppi ragazzini minorenni nella discoteca “Madame Butterfly” di Ferrara, serviti con bevande alcoliche senza un vero controllo nel locale. Due di loro, sono finiti in ospedale in coma etilico e uno ha rischiato di perdere la vita. Per questo motivo la discoteca è stata chiusa temporaneamente su ordine del questore Giancarlo Palllini, il quale ha applicato l'articolo 100 Testo unico di pubblica sicurezza, a conclusione di una indagine condotta dalla Polizia amministrativa.